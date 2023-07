Calciomercato Lazio | Tameze libera Ricci, Juric reinventa il centrocampo: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'arrivo di Tameze al Torino potrebbe liberare Ricci. Il Torino in queste ore sta chiudendo per l'arrivo del centrocampista dall'Hellas Verona, l'accordo con il club scaligero sarebbe a un passo e questo rappresenterebbe un assist non da poco per la Lazio. Juric, infatti, non reputa Ricci incedibile: nelle idee del tecnico c'è quello di reinventare il proprio centrocampo. L'arrivo di Tameze alla corte dell'allenatore croato, che ha già allenato ai tempi dell'Hellas, aprirebbe alla cessione dell'ex Empoli. A Verona arriverebbe un calciatore che ricopre lo stesso ruolo di Ricci, ma con caratteristiche molto differenti, dando così continuità al piano di Juric. La Lazio, in queste ore, ha accelerato per il regista, Sarri lo stima e lo accoglierebbe a braccia aperte. L'asse Verona-Torino-Roma, potrebbe infiammarsi a breve: l'approdo di Ricci in biancoceleste, passerebbe per l'arrivo di Tameze nel capoluogo piemontese. Sono ore calde.