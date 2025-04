Calciomercato Lazio | Tavares in uscita: la società vuole monetizzare, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares sta vivendo un vero e proprio calvario nelle ultime settimane a Roma. Tanti infortuni e una ricaduta dopo l'altra che non gli consentono di tornare ai livelli raggiunti nei primi mesi nella capitale, quando tutta Italia si stropicciava gli occhi nel vederlo cavalcare la fascia sinistra della Lazio.

Ormai sembrano lontani i tempi del treno Nuno Express, in questo periodo più in infermeria che sui campi di calcio. La società crede nel ragazzo ma, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, le ultime ricadute e il piazzamento finale in campionato potrebbero cambiare le carte in tavola. La Lazio riflette, anche perché il 40% della futura rivendita sarebbe da corrispondere all'Arsenal, club da dove il portoghese è stato acquistato.

Stando a quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, l'intenzione della Lazio sarebbe quella di monetizzare con la cessione del terzino in estate. Sempre secondo la stessa fonte, il ds Fabiani avrebbe dato mandato ad intermediari di cercare acquirenti per giugno, ma resta da capire quali squadre (c’erano Inter, Milan, Juve e Chelsea a gennaio) si ripresenteranno con la cifra richiesta da Lotito (non inferiore ai 35-40 milioni di euro).