Calciomercato Lazio, Te Kloese sul futuro di Gimenez: “Ecco l'accordo"

La Lazio cerca rinforzi e la società è già attiva sul mercato, nonostante la stagione non sia ancora conclusa. Tra i nomi che in questo periodo sono stati accostati al club biancoceleste, per quel che riguarda il reparto offensivo, c’è anche Santiago Gimenez. L’attaccante sta vivendo un buon momento con la maglia del Feyenoord, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni non solo dei capitolini. In merito al suo futuro, ancora tutto da scrivere, si è espresso ai microfoni di Espn il direttore dell’area tecnica della squadra olandese. Queste le parole di Dennis te Kloese: “Il rapporto e la comunicazione con lui e la sua famiglia sono molto buoni e l'accordo è che saremo sempre aperti e trasparenti in quello che facciamo, pensiamo sempre nell'interesse del giocatore e del club. Gli ho consigliato di restare qui per un’altra stagione, lo aiuteremo a eccellere ad alto livello europeo. Questo è il ritmo che deve seguire”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE