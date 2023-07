Calciomercato Lazio | Teotino: "André Silva? Preferisco Marcos Leonardo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel commento al sorteggio del calendario di Serie A Gianfranco Teotino ha commentato l'estrazione della terza giornata che vedrà la Lazio impegnata al Maradona contro il Napoli: "Calendario che rispecchia quello dello scorso anno. La stagione scorsa c'era Lazio - Inter alla terza giornata, stavolta Lazio - Napoli".

Una battuta anche sul calciomercato, con André Silva e Marcos Leonardo obiettivi dei biancocelesti: "A me piaceva di più Marcos Leonardo di André Silva, visto che il brasiliano non ha raggiunto ancora il top della sua carriera. Avendo Immobile e in vista del futuro, Marcos Leonardo per me sarebbe ideale. Certo poi André Silva sarebbe grasso che cola per la Lazio".