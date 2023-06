Calciomercato Lazio | The Sun: "Havertz all'Arsenal, Gundogan e Rice vicini. Jorginho può partire"

TUTTOmercatoWEB.com

Arsenal letteralmente scatenato sul mercato. Il club londinese si rifà il look per la prossima stagione in cui tornerà a giocare la Champions League. Dopo aver sfiorato il titolo, la squadra di Arteta è pronta ad accogliere nuovi innesti per rinforzare la rosa ed essere ancor più competitiva. Come riportato dal The Sun e da tanti altri media inglesi, è fatta per il passaggio di Kai Havertz dal Chelsea ai Gunners. Operazione totale da circa 65 milioni di euro e non è finita qui. L'Arsenal ha nel mirino altri due colpi a centrocampo. Si insister per Declan Rice. Il West Ham spara alto per il suo capitano, ma la società del nord di Londra farà di tutto per abbassare le pretese. Secondo The Sun, infatti, potrebbero entrare nell'operazione Maguire e McTominay, pronti a vestire la maglia degli Hammers. L'ultima idea per il mercato dei Gunners è Ilkay Gundogan in scadenza di contratto con il Manchester City. E' un sogno che potrebbe diventare presto realtà ma attenzione alla concorrenza del Barcellona.

Capitolo uscite

Tanti colpi in entrata in programma per l'Arsenal che però dovrà anche cedere qualcuno specialmente a centrocampo che rischia di diventare un reparto troppo affollato. Sulla lista dei partenti ci cono Xhaka, vicino all'accordo con il Bayer Leverkusen, Thomas Partey, richiesto in Arabia Saudita, e Jorginho, sul quale c'è l'interesse della Lazio di Sarri. Secondo i principali media inglesi sono questi tre gli indiziati principali a lasciare i Gunners per sbloccare il mercato in entrata del club.