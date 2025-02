Calciomercato Lazio | Ti ricordi di Kent? Senza contratto tra coccodrilli, Iran e Liga: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Ryan Kent è stato uno dei nomi accostati alla Lazio nel gennaio del 2024. Il giocatore, messosi in luce con i Rangers, all'epoca era tesserato dal Fenerbahce ma l'operazione non andò in porto. Il calciatore preferì restare in Turchia. Nel paese del Bosforo, però, il giocatore non ha avuto fortuna e a ottobre ha rescisso il contratto dopo essersi riproposto alla Lazio a maggio. Il giocatore a gennaio è stato accostato ai Glasgow Rangers, ma l'affare non è andato in porto. Altra pista forte è stata quella che portava in Iran al Persepolis, dove attualmente allena l'ex allenatore del Fenerbahce Ismail Kartal. Nel paese asiatico si è parlato tantissimo dell'operazione e i tifosi erano impazienti tanto da modificare la sua pagina di Wikipedia trasformandolo in un loro giocatore. Sembrava tutto fatto e a spingere il calciatore in Iran, secondo As Marca, sarebbero state le leggi del paese asiatico. A Teheran, infatti, è possibile avere coccodrilli come animali domestici. Il giocatore possiede due rettili e avrebbe voluto portarli con se. L'operazione, però, non è andata in porto e il giocatore ha detto ai suoi agenti di prendere in considerazione sono un futuro in Europa. Secondo Fichajes, il futuro di Kent potrebbe essere in Spagna. Secondo il portale sulle tracce del britannico ci sarebbero sia la Real Sociedad che il Villarreal, pronti a portarlo in Liga. Si tratterebbe di una scommessa low cost per rinforzare i reparti avanzati dei due club. Non rimane che aspettare per capire se l'affare andrà in porto.