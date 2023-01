Calciomercato Lazio, Tiago Pinto frena un intreccio con il Torino: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Brutto colpo in casa Lazio con l'infortunio di Ciro Immobile. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno evdienziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Per questo la società ragiona, l'ennesimo infortunio spinge a trovare una soluzione al più presto. E mentre per Sanabria ci sono conferme, il Torino non sembra più disposto a cederlo che nel frattempo aspetta il sì dalla Roma per Shomurodov, per cui non c'è l'accordo. A sottolinearlo è stato lo stesso Tiago Pinto che come riporta Tuttomercatoweb.com ha dichiarato: "Nessun accordo con il Torino per Shomurodov". Infatti, nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra il dirigente giallorosso e il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati. Il portoghese sta lasciando adesso Milano e farà ritorno nella Capitale.