Calciomercato Lazio | Tocca ai rinnovi: Felipe e Zaccagni i primi della lista

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Completato il mercato in entrata e in uscita con Kamenovic e Basic unici due esuberi rimasti in rosa, ora è tempo di rinnovi per la Lazio. Il primo nome sulla lista è quello di Felipe Anderson che ha il contratto in scadenza a giugno. Di ritorno da Cortina, il patron ha chiamato la sorella/agente del brasiliano per rassicurarla. Presto ci sarà un incontro per discutere il futuro del numero 7 che ha rispedito al mittente le proposte dall'Arabia. Il suo futuro è alla Lazio e anche il patron è particolarmente legato al calciatore. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, un altro nome sul tavolo è quello di Mattia Zaccagni. Con il suo procuratore c'era stato un confronto ad Auronzo di Cadore e tra le parti c'era ancora una distanza da colmare. Niente di trascendentale, ma attualmente il calciatore percepisce 1.8 e vorrebbe arrivare a 3 milioni a stagione. La Lazio è ferma a 2.5, bisognerà lavorare magari anche con i bonus per cercare di coprire la soglia e prolungare il rapporto. Il contratto scade nel 2025 e quindi c'è meno urgenza rispetto a Felipe Anderson, ma sicuramente le cose vanno sistemate il prima possibile per evitare malumori. Aspettano una chiamata anche Casale e Romagnoli che hanno il contratto fino al 2027, ma che vantano una promessa di ritocco in caso di Champions League. Una sorta di gratificazione che sperano di avere nei prossimi mesi. Sta a Lotito stabilire priorità e compromessi per accontentare tutti.