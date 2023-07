Calciomercato Lazio | Toniolo verso l'addio: i dettagli

Martina Toniolo dà l'addio alla Lazio Women. La squadra allenata dal mister Grassadonia è stata un'ottima realtà in cui misurarsi. Il terzino sinistro classe 2001 infatti è arrivato in prestito dalla Juve lo scorso anno. Oggi però è il giorno dei saluti, infatti come appreso dalla nostra redazione, Martina non farà più parte della Lazio Women la prossima stagione. Toniolo ha però rivelato che continuerà a seguire le ragazze di Grassadonia, ringraziando dal proprio account Instagram le ragazze con cui ha condiviso la stagione.