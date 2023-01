Calciomercato Lazio, Torchia (ag.): "Pellegrini? La Lazio lo conosce bene. Sarri..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Davide Torchia che tra i tanti cura anche gli interessi di Rugani, ha parlato anche della Lazio e, in particolar modo di Luca Pellegrini. Il terzino, di proprietà della Juve e in prestito all'Eintracht Francoforte, piace molto ai biancocelesti, come raccontato in esclusiva dalla nostra redazione. Il procuratore ha detto la sua sul classe 1999 e sull'operazione: "Su Pellegrini vi posso dire che ha fatto già buone cose in carriera, In questo momento non so come sta andando in Germania. La Lazio lo conosce bene. Bisogna vedere che ne pensa Sarri perché l’allenatore toscano è maniacale e non tutti, compresi i difensori fenomenali, possono fare benissimo. Se l’allenatore toscano ci vuole puntare vuol dire che in lui ha visto uno che può fare il lavoro che vuole".