Calciomercato Lazio | Torna di moda un centrocampista: il nome

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata della Lazio terminerà dopo la doppia ufficialità di Rovella e Pellegrini? Questo non è chiaro. Lotito potrebbe regalare un altro colpo a Sarri prima della chiusura della sessione estiva. Magari un centrocampista. Come riporta Sportitalia, il club biancoceleste starebbe sondando il terreno per Aster Vranckx, lo scorso anno in prestito al Milan ma di proprietà del Wolfsburg. E' un nome che è uscito già qualche giorno fa, ma che può diventare caldo. Sul classe 2002 c'è il forte interesse del PSV che però non ha ancora trovato l'accordo con i tedeschi. Situazione da monitorare, la Lazio può inserirsi.