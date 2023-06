Calciomercato Lazio | Torreira obiettivo concreto: la conferma dall'estero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha messo nel mirino Lucas Torreira, ex giocatore dell'Arsenal, come principale obiettivo per rafforzare la squadra in vista della prossima Champions League. Il costo del centrocampista per il trasferimento dal Galatasaray all'Italia sarebbe di poco superiore a 8,5 milioni di sterline. Il mediano ha recentemente vinto la Super Lig turca, ma potrebbe lasciare il club. Un contratto quadriennale è sul tavolo e si prevede un incontro tra i rappresentanti e l'agente del giocatore nei prossimi giorni per discutere i dettagli dell'accordo. Si ritiene che il Galatasaray non ostacolerebbe un eventuale trasferimento del giocatore 27enne.

Lazio - Torreira, adesso si può: i dettagli

Il centrocampista uruguaiano, sottolinea la stampa estera, ha iniziato a farsi un nome a livello globale quando si è trasferito all'Arsenal dalla Sampdoria nel 2018 per 26,4 milioni di sterline. Nonostante un inizio positivo a Londra, è sceso nella gerarchia della squadra e si è trasferito all'Atletico Madrid in prestito per la stagione 2020/21 dopo aver disputato 89 partite con i Gunners. Dopo un breve soggiorno in Spagna, si è trasferito alla Fiorentina in prestito l'anno successivo prima di lasciare definitivamente l'Arsenal per la Turchia nel 2022. Gli inglesi hanno venduto in nazionale uruguaiano per soli 5,5 milioni di sterline, subendo così una perdita significativa sull'affare.

Nel frattempo, si ritiene che la Lazio stia monitorando anche l'attaccante del Hellas Verona, Cyril Ngonge. Il belga si è trasferito in Serie A a gennaio e ha segnato cinque volte in 15 partite in tutte le competizioni, aiutando la sua squadra a evitare la retrocessione. Prima del suo trasferimento in Italia, Ngonge ha giocato per il Groningen nei Paesi Bassi, dove ha impressionato con le sue prestazioni.