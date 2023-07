Calciomercato Lazio | Torreira, prosegue la riabilitazione: “Sacrificio, umiltà e…” - FOTO

Lucas Torreira è uno dei nomi in lista per rinforzare il centrocampo della Lazio. L’argentino è attualmente in forza al Galatasaray e in Turchia sta svolgendo la consueta preparazione pre campionato, in attesa di conoscere il suo futuro. Nelle scorse settimane ha subito un piccolo infortunio al ginocchio che gli ha impedito di prendere parte al ritiro in Austria. Il centrocampista però non si è mai fermato, ha intrapreso un percorso di lavoro differenziato per recuperare al meglio. Lo testimonia il suo ultimo post su Instagram, si è lasciato immortalare mentre svolge esercizi in palestra. A accompagnare lo scatto, le parole: “Lavoro, sacrificio e umiltà”.

