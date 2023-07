Calciomercato Lazio | Torreira spinge Paredes al Galatasaray: il post - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha iniziato a lavorare nel ritiro di Auronzo di Cadore, mentre sul fronte calciomercato si attende la definizione della cessione di Sergej Milinkovic all'Al Hilal. Per qunto riguarda le entrate uno dei nomi nel mirino dei biancocelesti è Lucas Torreira del Galatasaray, al momento ai box per un infortunio al ginocchio sinistro. Il club di Istanbul sta trattando l'acquisto di Leandro Paredes dal PSG, che può essere per caratteristiche il sostituto proprio dell'uruguaiano: sui social proprio Torreira ha commentato un post dell'argentino invitandolo a raggiungere il Galatasaray. Se l'invito sia per giocare insieme o per permettere all'ex Pescara, Sampdoria e Fiorentina di tornare in Italia non è dato saperlo, ma ciò che è evidente è che l'arrivo di Paredes in Turchia potrebbe facilitare la trattativa tra Lazio e Galatasaray.