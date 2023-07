Calciomercato Lazio | Tra Kerkez e Pellegrini spunta Arteaga: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio, in questa sessione di mercato deve rinforzare la propria rosa per essere competitiva su tutti i fronti. Sarri ha necessità di una rosa più profonda per approntare maggiori rotazioni. Come riporta la rassegna di Radiosei, uno dei ruoli da rinforzare è il terzino sinistro. La società biancoceleste sta vagliando diversi profili: Luca Pellegrini, Milos Kerkez e la novità Gerardo Arteaga. Per il primo sarebbe un ritorno dopo gli ultimi sei mesi alla corte di Sarri, ma per definire la trattativa serve un accordo con la Juve. Pellegrini vorrebbe tornare dopo i mesi di addestramento alla corte di Sarri. Il secondo è un terzino dell'Az Alkmaar, nazionale ungherese, si sta trattando ma l'operazione non è chiusa. Il terzo nome attenzionato è Gerardo Arteaga. Terzino sinistro del Genk, nazionale messicano.

Calciomercato Lazio, situazione terzini: chi sale, chi scende.

Per Luca Pellegrini, la Lazio ha fatto scadere l'opzione di riscatto a 15 milioni di euro e vuole rinegoziare. Lotito vorrebbe un prestito. Su Kerkez, la Lazio ha offerto 13 milioni di euro con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto. L'Az chiede 15 e non scende. L'agenzia che cura gli interesse del giocatore è You First, la stessa di Luis Alberto, ed è al lavoro con gli olandesi per abbassare le pretese. Il terzo profilo valutato è Arteaga del Genk. Lo stesso club dove la Lazio acquistò Milinkovic nel 2015. In tre stagioni ha collezionato 110 presenze, 5 gol, 11 assist con il club belga. Ha 19 presenze e ha segnato 1 gol con la nazionale messicana. Stessa agenzia di Luis Alberto e Kerkez. Nelle prossime ore sono attese novità sul fronte terzino.

