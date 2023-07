Calciomercato Lazio | Tre big su Milinkovic: il piano di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lotito fissa il prezzo per Milinkovic: servono 40 milioni per strapparlo alla Lazio. Fino a oggi, solo Inter, Napoli e Juventus hanno chiesto informazioni, ma nessuno sembra avere l'intenzione di arrivare a quella cifra. Le strade sono due: tenerlo senza indebolire la squadra con il rischio di perderlo a zero e non vederlo nei prossimi mesi con la testa libera oppure cederlo a una diretta concorrente. Il 13 il Sergente è atteso a Roma per le visite e il presidente vorrà incontrarlo per fare chiarezza sul futuro. Sarà una sorta di tentativo disperato per convincere il serbo a prolungare il contratto in scadenza 2024. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'arrivo di Frattesi ha abbassato le percentuali nerazzurre per Milinkovic che potrebbe raggiungere Inzaghi solo in caso di un addio clamoroso di Barella. Più possibilità per Napoli e Juventus. De Laurentiis ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due su tutti Politano e Zielinski. Il gradimento del giocatore però sarebbe più verso il bianconero. Per la Juve, senza budget, l'unica soluzione è il prestito con obbligo di riscatto, ma in questo caso Sergej dovrebbe prima prolungare un altro anno con i biancocelesti. la richiesta di Lotito è chiara e difficilmente cambierà idea. Quello che filtra da Formello è che c’è un anno di contratto, si va avanti e ci si gioca la Champions con Milinkovic, a costo di perderlo a zero tra un anno.