Calciomercato Lazio: tre squadre spagnole su Luis Alberto, ma...

Luis Alberto resta sempre uno degli uomini più in bilico in vista delle prossime sessioni di mercato. La sua permanenza alla Lazio è sempre più in dubbio, ma al momento non sembrano esserci piste concrete. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport" il fantasista spagnolo avrebbe attirato le attenzioni del Valencia, del Villarreal e dell'Atletico Madrid. Nessuno però appare disposta a soddisfare le esigenze del presidente Lotito che non ha intenzione di svendere il suo numero 10 e non vuole scendere sotto i 20 milioni di euro. Inoltre il calciatore a più riprese ha lasciato intendere di voler tornare al Siviglia, club in cui è calcisticamente cresciuto.