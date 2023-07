Calciomercato Lazio | Un'altra italiana su Boloca: di chi si tratta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un'altra italiana su Boloca, giocatore che nelle settimane scorse era stato accostato anche alla Lazio. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il calciatore del Frosinone sarebbe un obiettivo concreto del Sassuolo, impegnato in queste ore nella vendita di Frattesi all'Inter. Per il classe '98 i gialloblù - che non avrebbero alcuna intenzione di vendere il proprio centrocampista - richiederebbero una cifra vicina ai 7-8 milioni. I neroverdi potrebbero accontentarli e arrivare ad avere Boloca all'interno della propria formazione.

La conferma di Di Marzio

L'indiscrezione trova conferme nelle parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Il Sassuolo ha praticamente già trovato l'erede di Frattesi: si tratta di Boloca del Frosinone. Le due dirigenze hanno appena finito una cena in cui ne hanno discusso. Domani nuovo incontro tra le società per definire il colpo".

