Calciomercato Lazio | Un esterno in uscita: addio a un passo

In anticipo di qualche giorno rispetto alla sessione invernale di calciomercato, che avrà inizio a gennaio, la Lazio sta per piazzare un primo colpo in uscita. Secondo quanto riporta tuttoc.com, il club biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con il Catania per la cessione di Emanuele Cicerelli, esterno offensivo reduce da un prestito annuale alla Reggina e che nella Capitale non ha mai avuto nessuna chance di mettersi in mostra. La formula del trasferimento dovrebbe essere a titolo definivo con il classe 1994 pronto a firmare con il club siciliano un contratto biennale, in scadenza a giugno 2026.