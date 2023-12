Calciomercato Lazio, un ex obiettivo estivo può partire: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cyril Ngonge è il pezzo pregiato dell'Hellas Verona. Il club veneto, in corsa per non retrocedere, ha ormai ceduto all'Atalanta Hien e sta per salutare anche Doig, nel mirino del Torino: l'obiettivo è quello di trattenere Ngonge fino a giugno, provando a mantenere la categoria.

Il classe 2000, ex obiettivo estivo della Lazio, rimane nel mirino della Fiorentina e di un paio di società estere (tra cui l'Aston Villa) e a fronte di offerte importanti (tra i 10 e i 15 milioni) verrebbe ceduto. Nei mesi scorsi il Verona sembrava prossimo al cambio di proprietà, anche se alla fine l'affare non si è concluso e il presidente Setti ha smentito qualsiasi voce sul passaggio del timone. Per l'autofinanziamento però rimane fondamentale il player trading, quindi la cessione di Ngonge potrebbe portare ossigeno puro per le classe gialloblù.