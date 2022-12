Calciomercato Lazio, un top club vuole Amrabat: ma la richiesta della Fiorentina è folle

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista sulla mediana e tra i nomi che potrebbero circolare nell'ambiente biancoceleste ci sarebbe quello di Sofyan Amrabat. Grande protagonista del Mondiale con il suo Marocco (fermato ieri in semifinale dalla Francia), il calciatore della viola è finito nel mirino di tanti club nazionali e internazionali, come confermato dalle parole dell'agente. Secondo quanto riporta La Repubblica, anche il Tottenham sembrerebbe essersi mosso per il giocatore, ma a frenare una sua possibile partenza sarebbe la richiesta della Fiorentina da 50 milioni di euro.