Calciomercato Lazio | Una big di Serie A piomba su Ricci: i dettagli

Primi movimenti di calciomercato in Serie A. Il Milan, decimato dagli infortuni, cerca qualche rinforzo nella sessione invernale. Secondo Tuttomercatoweb, la nuova idea per il centrocampo è Samuele Ricci del Torino. C'è un interessamento concreto che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Primi contatti in corso tra il club rossonero e quello granata per il giovane calciatore classe 2001, nome caldo in orbita Lazio questa estate. Il grande salto per lui è dietro l'angolo.