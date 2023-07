Calciomercato Lazio | Una big italiana su Pellegrini: i dettagli

Una big italiana segue Luca Pellegrini. Con l'ormai prossima partenza di Ballo Touré direzione Bologna, il Milan sta cercando un terzino sinistro per il ruolo di vice Theo Hernandez. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ultima idea della dirigenza rossonera, che in questo momento ha come priorità l'attaccante, è Luca Pellegrini. Il laterale di proprietà della Juventus, che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito alla Lazio, può rappresentare una soluzione valida. Almeno per il momento, però, il Milan non sembra intenzionato a fare offerte ufficiali.