Calciomercato Lazio | Valentini potrebbe sbarcare in Serie A: la situazione

È da tempo accostato alla Lazio, anche se non c'è mai stato un affondo vero e proprio. Si tratta di Nicolàs Valentini, terzino del Boca Juniors che più volte è transitato nell'orbita dei biancocelesti. Ora però, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, su di lui sembra essere spuntato l'interesse di un'altra squadra di Serie A, ovvero l'Udinese. I bianconeri, infatti, hanno intenzione di fare un'offerta in extremis per un prestito con diritto di riscatto. Si attendono sviluppi in questo senso.