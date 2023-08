Calciomercato Lazio | Valeri resta in Serie A: due club lo seguono da vicino

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Lazio c'è un nome ricorrente che ha il gradimento dei tifosi: Emanuele Valeri. Il terzino classe 1998, di dichiarata fede laziale, nella scorsa stagione ha lasciato il segno in Serie A, attirando l'interesse di molti club. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolar modo due squadre si sarebbero fatte avanti per il ragazzo: il Torino, che lo segue da tempo, e il Genoa, inseritosi in questi giorni. Il contratto in scadenza nel 2024 lo rende un profilo appetibile per entrambe le dirigenze che, a basso costo, potrebbero assicurarsi le sue prestazioni.