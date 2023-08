Calciomercato Lazio | Valeri, un club lo segue da vicino: ancora nessuna offerta

TUTTOmercatoWEB.com

Il Torino ha bisogno di un esterno di centrocampo. Lo hanno ammesso a inizio stagione sia Vagnati che Juric. Con le partenze di Aina e Lazaro, i granata sono alla ricerca di un laterale mancino. Uno degli obiettivi principali per Cairo è Emanuele Valeri, che l'anno scorso ha impressionato molti al suo primo anno in Serie A con la Cremonese. L'interesse per l'esterno romano è concreto ma, come raccontato da torinogranata.it, non c'è stato ancora nessun contatto tra i due club. Presto il Toro potrebbe farsi sotto e presentare la prima offerta. Valeri è anche nella lista della Lazio insieme a Doig e Mario Rui come alternative all'obiettivo principale Luca Pellegrini.