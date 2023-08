Calciomercato Lazio | Valeri verso il Genoa, Schira: "Gli aggiornamenti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nel frattempo che la questione legata a Luca Pellegrini venga delineata, si attende una sua decisione, i nomi per la corsia sinistra iniziano a circolare. Questa mattina è spuntato infatti quello del terzino sinistro Victor Kristiansen del Leicester. Il classe 2002 ha gli stessi agenti di Isaksen, nuovo innesto della Lazio, e ieri se ne è parlato a Formello. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 12 milioni. Non solo Kristiansen, anche Emanuele Valeri di dichiarata fede laziale. Su di lui forte l'interesse del Torino e del Genoa, e infatti, come riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, su Twitter ha svelato degli aggiornamenti. "Nuovi contatti tra #Genoa e #Cremonese per il terzino sinistro Emanuele #Valeri. #calciomercato".