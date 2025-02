Calciomercato Lazio, Vanoli: "Casadei ci darà una mano. In prospettiva..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Torino strappa un pareggio a Bergamo, fermando sull'1-1 l'Atalanta. Dopo il fiscio finale, ai microfoni di Dazn, il tecnico granata Paolo Vanoli ha parlato di calciomercato, in particolare degli acquisti di Elmas e di Casadei, protagonista di un duello tra Torino e Lazio: "La società ha lavorato bene, ha portato due giocatori che possono darci una mano. Sicuramente uno (Casadei, ndr) di prospettiva futura veramente importante perché ho avuto la fortuna da giovane di vederlo ogni tanto in prima squadra all'Inter e l'altro (Elmas, ndr) è un giocatore d'esperienza che ha vinto un campionato. Poi bisogna integrarli in un contesto. Elmas è da tanto che non gioca, bisogna fargli recuperare la condizione fisica, l'altro è un ragazzo che ha prospettiva e deve crescere".