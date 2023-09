Calciomercato Lazio | Vecino al Galatasaray? L’indizio di Fabrizio Romano

TUTTOmercatoWEB.com

Matias Vecino non andrà al Galatasaray. Parola di Fabrizio Romano. In queste ore è rimbalzata dalla Turchia la voce di un interessamento del club giallorosso per il centrocampista della Lazio. Secondo alcuni media, l'uruguaiano sarebbe dovuto partire già questa mattina per effettuare le visite mediche con la nuova squadra. L'indiscrezione però non ha trovato conferme. Il giocatore non ha lasciato la Capitale e non lo farà, almeno per il momento. Come conferma su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, non c'è nulla di concreto tra Vecino e il Galatasaray. L'ex Inter e Fiorentina resta a disposizione di Sarri.