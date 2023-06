Calciomercato Lazio | Veerman meglio di Messi e De Bruyne: il dato che incorona l'olandese

La Lazio ha messo nel mirino Joey Veerman per il centrocampo. Il classe '98 olandese è uno dei talenti più puri in Olanda e, quest'anno, tra Eredivisie e coppe europee ha messo in mostra tutto il suo talento sfornando gol, assist e belle giocate. Il centrocampista del PSV si è rivelato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Veerman infatti è uno che ama sviluppare nella metà campo avversaria ed è il quarto miglior giocatore per occasioni create nei top 7 campionati europei. Ne ha totalizzate 101 in stagione, davanti a lui solo Tadic (163), Bruno Fernandes (119) e Trippier (110). Ne hanno create meno nel corso della stagione fenomeni come De Bruyne (98) e Messi (93). DI seguito la top 5 per chance create.

163 - Dušan Tadić

119 - Bruno Fernandes

110 - Kieran Trippier

101 - Joey Veerman

101 - Rémy Cabella