Calciomercato Lazio, via vai sulle ali: Moro in stand by, Adekanye (quasi) a Crotone

La notizia è arrivata dalla Spagna, l’ha lanciata il “Mundo Deportivo”, noto quotidiano di Barcellona. L’Espanyol vuole Raul Moro, è un obiettivo per l’attacco della squadra biancoblu, sarebbe un ritorno a casa per il ragazzo nato ad Abrera nella periferia nord della capitale catalana. Già perché Moro, prima di vivere l’esperienza nelle giovanili del Barça, era passato proprio dall’Espanyol. Per ora non ci sono trattative in stato avanzato: Moro piace al tecnico Vicente Moreno e ai dirigenti del club catalano, ma bisogna prima capire quali siano le intenzioni della Lazio e soprattutto quali saranno le mosse in attacco della società capitolina. Moro è comunque nei piani di Sarri, lo dimostra l’ingresso in campo con l’Udinese, in Coppa Italia, al posto di Zaccagni, è di fatto la prima alternativa agli esterni titolari, difficile immaginare possa andare via senza un giocatore in grado di muoversi anche in quella zona di campo. Per questo nelle prossime ore è previsto un contatto tra Tare e l’entourage del calciatore per comprendere il da farsi e quali siano le idee della Lazio sul ragazzo e sulle strategie per sistemare l’attacco. Prima di allora è difficile che ci siano sviluppi concreti.

ADEKANYE VERSO CROTONE - Chi invece sembra decisamente più vicino a lasciare Formello è Bobby Adekanye che a piccoli passi si avvicina al Crotone. L’esterno offensivo olandese, zero presenze quest’anno con la prima squadra, è in uscita, è stato richiesto due settimane fa dal club calabrese, si può chiudere nelle prossime ore in prestito secco. Nei giorni scorsi, l’operazione era stata congelata, il Crotone era concentrato su altre trattative e lo stesso Adekanye aveva ricevuto anche altre offerte che, però, non hanno avuto seguito. Per questo già entro il weekend potrebbe scattare la fumata bianca. Adekanye, dopo i due prestiti a Cadice e Ado Den Haag nella passata stagione, conclusa con 17 presenze complessive e due gol, è pronto a una nuova avventura con i pitagorici.

