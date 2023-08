Calciomercato Lazio | Zaccagni, l'agente chiarisce: "Non è facile rinnovare. Vorremmo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio continua a lavorare sul mercato, ma non dimentica le situazioni dei rinnovi e tra i profili prossimi alla scadenza c’è quello di Mattia Zaccagni. Il suo contratto in essere è valido fino al 2025. Le parti si sono incontrate già a Auronzo di Cadore durante il ritiro, proseguono i contatti per cercare di trovare il giusto compromesso e consentire al numero venti di proseguire ancora per altro tempo la sua avventura con l’aquila sul petto. In merito, ai microfoni di TvPlay, si è espresso l’agente Mario Giuffredi: “Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo di Zaccagni, ma purtroppo Lotito al momento ha tanti impegni. Ha i suoi tempi e non è facile rinnovare in fretta, soprattutto se è una trattativa delicata come questa. Vorremmo restare alla Lazio, vediamo se si riuscirà a chiudere questa operazione”.

