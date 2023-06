Calciomercato Lazio | Zaha piace, ma che concorrenza: tutti i club coinvolti

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è su Wilfried Zaha. L'attaccante è in uscita dal Crystal Palace che sta provando a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'ivoriano per ora non ha accettato la proposta e sembra pronto per una nuova avventura. Potrebbe restare in Premier, ma per lui le offerte non mancano. Oltre a Lazio e Crystal Palace, Zaha è stato accostato alla Roma e all'Atletico Madrid. Non va poi sottovalutata l'ipotesi Arabia Saudita. L’Al-Nassr è pronto a offrire un contratto da 15 milioni all’anno, ma la punta preferirebbe restare in Europa. In passato Wilfried era finito sul taccuino del Napoli, ma anche di big come Bayern Monaco e PSG.