Calciomercato Lazio | Zakharyan o Kamada? I tifosi hanno scelto: la preferenza

Arsen Zakharyan o Daichi Kamada? La scelta per il sostituto di Milinkovic è tra loro. Il presidente Lotito ha la sua idea, Sarri anche. Ma non coincidono. Si attendono risposte e sviluppi, ci sono stati contatti con gli agenti di entrambi. Non solo loro, anche i tifosi hanno espresso la loro preferenza e sperano possa essere utile ai fini dell'acquisto. Lo testimoniano i commenti lasciati sotto i post del russo e del giapponese. Il centrocampista della Dinamo Mosca è molto apprezzato dai laziali che non hanno perso tempo e hanno invaso il profilo con una serie di ‘Vieni alla Lazio’ per fargli capire subito che atmosfera respirerebbe qualora dovesse sbarcare nella Capitale. Un po’ meno calore nei commenti lasciati sotto le foto dell’altro, ma non per questo disprezzato.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE