Calciomercato Lazio | "Zakharyan più forte di Kvara": la testimonianza dalla Russia

La Lazio ha in pugno un gioiello russo di appena venti anni. Il club biancoceleste ha infatti bloccato Arsen Zakharyan, centrocampista totale di proprietà della Dinamo Mosca. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'affondo decisivo per questo ragazzo che ha tutto il futuro da prendersi. In Russia lo conoscono tutti benissimo e lo ritengono pronto per il grande salto di qualità. In patria Zakharyan viene accostato già ai grandissimi talenti che sono transitati per il paese. Yurij Semin, ex allenatore di Kvara alla Lokomotiv Mosca, non ha mai avuto dubbi. Nel 2021 parlava così: "Zakharyan è un talento come Kvara, forse ancora più forte. Un giocatorone". Insomma, i presupposti per vedere nascere una stella ci sono tutti. Il resto dovranno farlo il mercato e i piedi e la testa di questo ragazzo.