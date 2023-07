Calciomercato Lazio | Zakharyan, Trabucchi: “Ho sentito delle eresie. Potrebbe..."

Ai microfoni di TvPlay, l’esperto e intermediario di mercato russo, Marco Trabucchi ha commentato il possibile arrivo di Zakharyan alla corte di Sarri. Queste le considerazioni: “Zakharyan è un centrocampista offensivo tecnico. Ha ottima visione di gioco. Al livello di passaggi e assist è il numero uno in Russia. Per giocare in Serie A deve migliorare a livello fisico e difensivo. Ho sentito delle eresie, come che andasse alla Lazio al posto di Milinkovic Savic. Spenso e spero che non sia vero. Sono giocatori diversi. Sarri gli potrà sicuramente essere utile. Sino all’anno scorso avrei detto che non avrebbe potuto fare l’interno in Italia, anche perché il livello del calcio russo si è abbassato. Dopo quello che fatto vedere Kvaratskhelia però, che in Russia ha fatto bene ma non ha distrutto il campionato, penso che anche il livello della Serie A sia peggiorato e non è escluso che con un anno di lavoro possa fare molto bene”

"La Dinamo Moska non è in generale un club facile con cui trattare, ma in questo caso lui è ad un anno dalla scadenza e ha rifiutato il rinnovo. Sono disperati perché è l’ultima possibilità che hanno per venderlo. Lo scorso anno ci aveva provato a prenderlo il Chelsea, e il rifiuto della Dinamo Mosca lo aveva lasciato deluso. Potrebbe anche essere venduto a meno di 10 milioni”.

