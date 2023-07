Calciomercato Lazio | Zanetti celebra un obiettivo biancoceleste: "Può diventare..:"

L'appuntamento è fissato per domani alle ore 12:00, ma sul web è stato svelato già tutto. Come...

WEBTV LAZIO, SURFA IL COLLEZIONISTA: "NUOVE MAGLIE? CI SONO DUE DETTAGLI…" L'attesa sta per finire, domani è il grande giorno. La Lazio presenterà le nuove maglie per la stagione in arrivo. L'evento si svolgerà nella Capitale, le location scelte sono d'eccezione come i volti social chiamati a partecipare per... VOCI DI MERCATO EX LAZIO, LUIZ FELIPE STA PER SALUTARE IL BETIS: IN PREMIER OFFRONO 20 MILIONI Dopo una stagione più che convincente, sembra chiudersi la parentesi al Betis di Luiz Felipe, arrivato da svincolato un anno fa dalla Lazio. Il centrale brasiliano, che ha passaporto italiano ed ha esordito con la nazionale di Mancini un anno fa, secondo quanto...