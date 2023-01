Calciomercato Lazio, Zanetti: "Parisi? Che spavalderia! E' pronto per..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria dell'Empoli contro l'Inter a San Siro è figlia di un gioco di squadra di grande compattezza e qualità, ma anche di alcuni singoli del calibro di Baldanzi e Parisi che ogni domenica confermano le loro qualità. Al termine della sfida l'allenatore toscano Paolo Zanetti si è concentrato in particolar modo sul suo terzino sottolineando la sua spavalderia e definendolo pronto per il grande salto in una big:

"Credo che sia uno dei più pronti, con Vicario. Ha una grandissima dote, ha giocato a San Siro ma mi ha fatto venire il batticuore, al novantesimo esce in mezzo a due-tre. Ha il coraggio di giocare, lo fa a San Siro come se fosse il campetto di casa sua. Questa spavalderia lo porta a essere appetibile per le big, sa gestire le pressioni: deve migliorare nei numeri, può fare qualche assist in più ma credo che faccia parte del suo percorso di crescita. Per quanto fatto stasera ci poteva stare benissimo anche dall'altra parte".