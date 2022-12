Calciomercato Lazio, Zavaglia: "Fabiani premiato da Lotito, ma..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Radiosei alla trasmissione "Sei volte buongiorno", il decano del calciomercato Franco Zavaglia ha parlato delle vicende di casa Lazio e in generale dei possibili movimenti delle formazioni di Serie A in vista dell'imminente finestra di mercato di gennaio.

CALCIOMERCATO - "Molte squadre che devono salvarsi devono chiaramente fare qualcosa. Per il Napoli primo in classifica non sarà semplice acquistare creando un vantaggio rispetto agli attuali effettivi".

LAZIO - "I biancocelesti hanno una rosa competitiva, probabilmente hanno bisogno di un terzino sinistro, ma devono fare i conti con i parametri di liquidità da rispettare. Effettuare il colpo non sarà semplice. Credo che Lotito nonostante la gestione oculata farà il massimo per creare un beneficio per la squadra".

FABIANI - "Lo ritengo un atto di riconoscenza che il presidente ha voluto concedere a Fabiani per il lavoro e i risultati ottenuti con la Salernitana. È un persona piuttosto competente nel calcio italiano. Non so quando riuscirà ad ottenere un ruolo e una collazione più importante della Lazio".