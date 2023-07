Calciomercato Lazio | Zielinski e le sirene arabe: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - "Sappiamo di avere giocatori arrivati un po’ alla fine del loro percorso perché ad un anno dalla scadenza. Io devo decidere se allenarli in ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovarsi altri lidi. Non voglio fare il cattivo con nessuno, ma siccome questi signori sono preda di agenti famelici io dico “vi sta bene così?”. Avete trovato pane per i vostri denti, posso anche mettervi a dormire e pagavi a vuoto". Le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis mette di fatto spalle al muro Lozano e Zielinski. Il messicano e il polacco hanno il contratto in scadenza a giugno e potrebbero lasciare il Napoli che sembra voler trattare a ribasso gli attuali accordi. Zielinski è nel mirino di Sarri e della Lazio come sostituto di Milinkovic, ma esiste anche una pesante e ingombrante rivale. Chi? Ancora una volta l'Arabia. In caso di mancato rinnovo il calciatore rischia di restare fuori dai progetti del Napoli e così inizia a guardarsi intorno.

Calciomercato Lazio, pericolo Arabia per Zielinski

La Lazio resta un'opzione, ma attenzione alle possibili offerte dal campionato saudita. Secondo quanto riferito da 365Scores Arabic, il polacco è nel mirino dell’Al-Ahli. Il club si sarebbe messo in contatto con il giocatore. Il centrocampista, sempre secondo il portale, avrebbe dato parere favorevole all'ipotesi. La proposta ufficiale non è ancora arrivata né al club cé al giocatore, ma in Medio Oriente sono sicuri che il polacco sia ben disposto verso il trasferimento in Arabia. Secondo Nicolò Schira ha scritto: "Un club dell'Arabia Saudita è interessato a Piotr Zielinski : offerto un contratto di 3 anni con uno stipendio di 12 milioni l'anno".