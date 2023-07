Calciomercato Lazio | Zielinski, Garcia fa il punto sul suo futuro: le parole

TUTTOmercatoWEB.com

Piotr Zielinski è un nome caldissimo sul mercato, sia su quello del Napoli, con cui sta valutando il rinnovo, sia su quello della Lazio che lo vorrebbe come rinforzo. Il suo futuro al momento è ancora incerto, sarà deciso a breve, ma nel frattempo in merito si è espresso il nuovo tecnico del club partenopeo ai microfoni di SkySport. Queste le parole di Rudi Garcia: “Lavoriamo con il presidente e la squadra dedicata a questo mercato: Micheli, Meluso che è appena arrivato, Pompilio che era già qua l’anno scorso. Stiamo lavorando forte su questa cosa. Il primo mercato dove dobbiamo avere successo è tenere tutti i giocatori della squadra. Il presidente ha rinnovato Di Lorenzo e l’ha annunciato ieri. Vanno avanti sui casi come quello di Zielinski. Non so se c’è un caso Osimhen, perché è sotto contratto. Secondo me non c’è, però la cosa più importante è tenere i nostri giocatori”.

