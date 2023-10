Calciomercato Lazio | Zielinski, la Juve si inserisce: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I casi Pogba e Fagioli costringono la Juve a ragionare in ottica calciomercato. Nel giro di poche settimane la società bianconera rischia di perdere due elementi del centrocampo, lasciando Allegri con una panchina molto più risicata di quanto previsto. Per questa ragione, quando a gennaio le porte del mercato verranno riaperte, sarà necessario per i bianconeri intervenire con immediatezza per rinforzare il reparto. Le capacità di Giuntoli nell'individuare occasioni saranno l'arma in più, così come i rapporti con molti suoi ex acquisti.

Juve su Zielinski - Secondo quanto riporta Tvplay, tra i nomi che finiranno nella lista del direttore sportivo bianconero c'è, in questo senso, anche l'ex obiettivo della Lazio Piotr Zielinski. Cercato anche dall'Arabia Saudita, il polacco non riesce ad accordarsi con il Napoli per il rinnovo e il contratto in scadenza a giugno 2024 diventa un fattore più che favorevole alle concorrenti. La Juve dovrà essere in grado di convincere il centrocampista. Lasciare i partenopei per trasferirsi a Torino è una strada che hanno fatto in tanti, ma compromettendo il rapporto che li legava ai tifosi napoletani.

L'Arabia come soluzione? - In questo contesto di grandi dubbi potrebbe, però prendere quota anche l'opzione Arabia Saudita, già rifiutata in estate per restare in Campania. Zielinski, accettando le offerte arabe, andrebbe a scongiurare ogni possibile problema con la sua attuale tifoseria, cedendo però al potere del petrodollaro. Un contesto in continua evoluzione, a cui il Napoli cercherà di porre rimedio rinnovando il suo contratto e la Lazio resterà a guardare valutando un'eventuale occasione a zero, nonostante un centrocampo già, al momento, completo.