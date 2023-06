Calciomercato Lazio | Zielinski-Napoli, l'offerta di De Laurentiis e l'obiettivo Koopmeiners

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Piotrz Zielinski, futuro ancora in bilico. Il fantasista del Napoli campione d'Italia, che piace tanto a Sarri e alla Lazio, è in scadenza nel 2024 e De Laurentiis non ha nessuna intenzione di perderlo a zero. Le alternative sono due: rinnovo o cessione. Il presidente azzurro vuole continuare la sua politica di abbattimento dei costi ed è pronto a un'offerta al ribasso per il centrocampista polacco che attualmente guadagna 3,5 milioni a stagione. Intanto la dirigenza partenopea studia le alternative. Il primo nome in caso di partenza di Zielinski è quello di Koopmeiners dell'Atalanta. Come piano B Samardzic dell'Udinese o qualche mister X. La Lazio resta in agguato e sogna il 20 polacco di nuovo alla corte del Comandante.