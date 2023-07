Calciomercato Lazio | Zielinski polemico: "Per chi non capisce di calcio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si parla tanto del futuro di Piotr Zielinski. L'Arabia Saudita è piombata su di lui con un'offerta faraonica, ma attenzione sempre alla Lazio che lo ha individuato come sotituto perfetto per Milinkovic. Il centrocampista riflette sul futuro e intanto si lascia andare a uno sfogo sui social, tramite una Instagram Story durante un allenamento in vacanza: "Per quelli che NON capiscono il calcio... Discontinuo" e varie emoticon come ad aggiungere: "Ma a chi?".

Tifosi, addetti ai lavori, critici, non è chiaro a chi fosse rivolta la sfuriata dell'ex Empoli e Udinese. Il riferimento a una statistica uscita fuori in queste ore sullo scorso campionato. Come scrive Opta Paolo: "Zielinski ha collezionato 335 presenze in Serie A, solo Antonio Candreva (366) ha disputato più match tra i centrocampisti dal 2012/13 nel torneo". Il polacco ha messo a tacere chi lo reputa un calciatore altalenante. Restano però i dubbi sul futuro. La Lazio, l'Al-Ahli o ancora Napoli: Piotr sceglierà presto.