Calciomercato Lazio | Zielinski prima scelta, ma De Laurentiis...

Lazio attiva in entrata e in uscita. Per un Milinkovic pronto a salutare la Capitale, c'è qualcun altro che potrebbe abbracciare il progetto biancoceleste. La dirigenza è al lavoro per trovare il sostituto ideale del Sergente. Come già svelato dalla nostra redazione negli scorsi giorni e come confermato da Gianluca Di Marzio, la prima scelta di Sarri per sostituire il gigante serbo, è Piotr Zielinski. La richiesta di De Laurentiis, per il momento, è di 25 milioni di euro. Cifra molto alta per Lotito, soprattutto perché il polacco è in scadenza nel 2024 con il Napoli. La Lazio spera di riuscire ad abbassare le pretese dei partenopei, Zielinski è il primo nome in lista.