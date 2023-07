Calciomercato Lazio | Zielinski rischia di finire fuori rosa: il motivo

Ore calde in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Piotr Zielinski. Il polacco avrebbe rifiutato l'offerta dall'Arabia con un clamoroso dietrofront. Ieri sembrava vicinissimo l'accordo totale tra il giocatore e l'Al-Ahli. Adesso invece sono tornati i dubbi all'ex centrocampista di Empoli e Udinese. Il club partenopeo, però, gli mette fretta e lancia l'ultimatum: o la permanenza con il rinnovo e un taglio dello stipendio o la cessione immediata. Secondo La Gazzetta dello Sport, se non prolunga, Zielinski rischia di finire fuori rosa. La Lazio resta in agguato. E' lui il preferito di Sarri per sostituire Milinkovic. Lo stesso discorso in casa Napoli vale per Lozano.