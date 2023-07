Calciomercato Lazio | Zielinski sempre più lontano: la mossa di De Laurentiis

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Piotr Zielinski è il grande sogno di Maurizio Sarri, ma nelle ultime ore, questo potrebbe diventare irrealizzabile data la volontà del polacco. Il centrocampista del Napoli è in scadenza nel 2024, e ieri Claudio Lotito, patron della Lazio, ha rivelato che Piotr ha deciso di rimanere in azzurro, ed è sempre più vicino al rinnovo con il club di De Laurentiis. Adesso, in questi minuti, sono arrivati ulteriori aggiornamenti in merito. l'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha annunciato sul proprio account Twitter: "Trattative in corso tra il #Napoli e Piotr #Zielinski per il prolungamento del contratto. #trasferimenti".