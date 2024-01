Calciomercato | Lloris: "Lazio? Contento di non aver avuto fretta. In MLS..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - “Le stagioni sono invertite. Questo è il periodo di riposo per il campionato americano. I miei compagni di squadra sono tornati ad allenarsi lo scorso fine settimana. Domenica mi unirò a loro. C'è tutta la preparazione e il campionato riparte il 24 febbraio. Ho sempre desiderato scoprire un nuovo continente. Dopo 19 anni nel mondo professionale, posso staccarmi dall'Europa e permettermi di vivere questa esperienza. C’erano diverse opzioni ma credo che gli Stati Uniti rappresentino molto nello sport, anche se lì il calcio non è lo sport principale. Stavo aspettando il progetto ideale che mi portasse all'ultima fase della mia carriera. Quando parli con le persone, devi sentire la fiamma. Questo è stato il caso".

Continua così la lunga intervista di Hugo Lloris a L'Equipe. Il portiere ha lasciato il Tottenham per trasferirsi ai Los Angeles Galaxy e iniziare una nuova avventura in un paese diverso come gli Stati Uniti. L'estremo difensore ha parlato della scelta di cambiare nazione e delle offerte estive. Anche la Lazio aveva bussato alla sua porta, ma la trattativa poi non si era concretizzata. Il numero uno è rimasto agli Spurs facendo da spettatore, ma ora ha voglia di rimettersi in gioco. Lloris ha detto:

"Nizza non era nei miei piani. Ho tanto affetto per questo club che per me rappresenta qualcosa di importante ma volevo davvero vivere qualcos'altro. Sono molto felice della mia scelta di unirmi alla MLS, non vedo l'ora di scoprire il mio nuovo ambiente. Ci vado con ambizioni sportive importanti. Voglio continuare a esibirmi e ho uno status da dimostrare. Ho sempre desiderato scoprire un nuovo continente, fare una nuova esperienza di vita con la famiglia e Los Angeles è una grande club della MLS, competitivo e ambizioso. Mi è costato sei mesi difficili, ma non mi pento di non aver avuto fretta l'estate scorsa".

Come anticipato in precedenza, il portiere ha detto che le Olimpiadi non sono una sua priorità: "Onestamente, i Giochi Olimpici del 2024 non sono nei miei piani oggi. Vi ricordo ancora che sono 8 mesi che non gioco una partita ufficiale. Riprenderò gradualmente per tornare ad un buon livello di prestazione. Le Olimpiadi sono una competizione che seguo con attenzione da anni. Questo è qualcosa di molto importante nello sport francese. Ci sono portieri di grande successo come Lucas Chevalier o Guillaume Restes. Non è affatto la mia priorità. Adesso, se questi giocatori non vengono liberati e ce n’è bisogno per il ruolo, possiamo sempre pensarci. Ma non credo che sia nell’interesse della squadra".