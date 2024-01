Calciomercato | Luiz Felipe: l'Al-Ittihad non è contento dell'ex Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe finire prima del previsto l'avventura dell'ex Lazio Luiz Felipe all'Al-Ittihad. Il brasiliano è approdato in Arabia Saudita in estate, dal Betis, per 20 milioni di euro ma a quanto pare il club saudita non sarebbe contento del suo rendimento.

Il difensore non può, per le regole Fifa, vestire più di due maglie nella stessa stagione e per questo a gennaio non si muoverà considerando anche che le regole della Federcalcio spagnola non permetterebbero un ritorno del giocatore in questa finestra di mercato. Come riportato da Tuttomercatoweb.com molto probabilmente Luiz Felipe potrebbe essere un'occasione per giugno.