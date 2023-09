Calciomercato | Luiz Felipe, l’Arabia non molla: oggi sarà decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

Luiz Felipe è prossimo a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Ittihad. Il brasiliano, con un passato alla Lazio, potrebbe trasferirsi nei prossimi giorni dopo essere stato scartato dai piani del Betis. Gli agenti, come riporta MundoDeportivo, hanno in programma proprio oggi un incontro con i dirigenti del club spagnolo per cercare di chiudere definitivamente la trattativa. L’offerta fatta dai sauditi è piuttosto elevata, si aggira attorno ai venticinque milioni di euro, e per la situazione economica in cui versa la società di Siviglia è impensabile respingerla. Il tempo massimo per concludere l’affare è entro giovedì, ultimo giorno utile di mercato in Arabia.

